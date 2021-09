Steinbach will oben angreifen

Regionalliga Steinbach will oben angreifen

Der TSV Steinbach Haiger will am Samstag einen weiteren Schritt in Richtung Tabellenspitze gehen.

Nach dem Last-Minute-Sieg gegen Balingen will der TSV Steinbach Haiger am Samstag (14 Uhr) nachlegen und mit einem Heimsieg gegen den VfR Aalen einen weiteren Schritt in Richtung Tabellenspitze machen. Aktuell liegen die Hessen nur einen Punkt hinter Tabellenführer Mainz II auf Platz drei.

Zeitgleich empfängt der FSV Frankfurt den FK Pirmasens am Bornheimer Hang. Mit einem Sieg wollen die Hessen die Abstiegszone verlassen. Am Sonntag (14 Uhr) ist dann Hessen Kassel beim SSV Ulm gefordert. Zeitgleich bestreiten die Offenbacher Kickers ihr Heimspiel gegen Astoria Walldorf. Der FC Gießen hat spielfrei.