Bayern Alzenau sorgt in der Regionalliga Südwest weiter für Furore und gewinnt bei Spitzenreiter Saarbrücken. Steinbach nutzt den Ausrutscher und springt auf Platz eins. Der FSV geht baden.

Das ist mal eine Überraschung: Bayern Alzenau schlägt am 9. Spieltag der Regionalliga Südwest Aufstiegsfavorit 1. FC Saarbrücken mit 2:0 (1:0) und rückt auf Platz fünf vor. Der ehemalige Offenbacher Serkan Firat brachte die Gäste am Samstag kurz vor der Pause in Führung (44. Minute), Marcel Wilke machte mit einem verwandelten Elfmeter alles klar (70.).

Weitere Informationen 1. FC Saarbrücken - Bayern Alzenau 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Firat (43.), Wilke (72.)

Zuschauer: 2.923 Ende der weiteren Informationen

Steinbach schlägt den OFC

Dank der Schützenhilfe aus Alzenau steht ab sofort der TSV Steinbach Haiger auf dem Platz an der Sonne. Die Mittelhessen setzten sich dank eines späten Treffers von Kevin Lahn (85.) im Hessenderby gegen den OFC durch und setzen ein Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen.

Weitere Informationen TSV Steinbach Haiger - Kickers Offenbach 1:0 (0:0) Tore: 1:0 Lahn

Gelb Rot: Albrecht (75./OFC)

Zuschauer: 2.252 Ende der weiteren Informationen

FSV geht unter

Einen rabenschwarzen Samstag erwischte derweil der FSV Frankfurt. Die Bornheimer verloren vor heimischer Kulisse mit 0:4 (0:1) gegen den VfR Aalen und rutschten auf Platz 14 der Tabelle ab.