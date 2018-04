Der TSV Steinbach belohnt sich beim Nachholspiel in Elversburg kurz vor dem Schlusspfiff mit einem Auswärtszähler. Schlechte Nachrichten gibt es derweil für den OFC.

Der TSV Steinbach hat sich im Nachholspiel bei Vorjahresmeister SV Elversberg am Dienstag einen Punkt erkämpft. Die Mannschaft von Trainer Matthias Mink zeigte beim 1:1 (0:0) trotz einiger Ausfälle auch nach Rückstand eine ordentliche Leistung und festigte damit in der Tabelle der Regionalliga Südwest Platz sieben. Fatih Köksal hatte die Gastgeber in der 60. Minute in Führung gebracht, Fatih Candan glich kurz vor dem Schlusspfiff aus (86.).

Der OFC musste zeitgleich untätig mit ansehen, wie Konkurrent Mannheim endgültig alle Aufstiegs-Hoffnungen zunichtemachte. Die Waldhöfer gewannen mit 2:0 in Koblenz und sind damit wohl nicht mehr einzuholen.