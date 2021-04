Derby in Haiger, Kassel in Großaspach

In der Regionalliga Südwest tragen am 34. Spieltag auch der TSV Steinbach Haiger und der FC Gießen ein hessisches Duell aus.

Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr. Steinbach ist aktuell in der erweiterten Spitzengruppe der Liga zu finden, Gießen kämpft dagegen um den Klassenerhalt. "Derbys will man mit aller Macht gewinnen", sagte Steinbach-Trainer Adrian Alipou.

Ebenfalls um den Ligaverbleib spielt am Samstag Aufsteiger Hessen Kassel. Die Nordhessen reisen zur SG Sonnenhof Großaspach, die aktuell drei Punkte hinter Kassel liegt.