Die U21 von Eintracht Frankfurt hat einen überaus deutlichen und enorm wichtigen Heimerfolg gefeiert.

Veröffentlicht am 01.11.24 um 21:01 Uhr

Die Hessen gewannen in der Regionalliga Südwest am Freitagabend im Keller-Duell mit 7:0 (3:0) gegen den Bahlinger SC. Durch den Sieg verlässt die Eintracht den letzten Tabellenplatz und zieht auch an Bahlingen vorbei.