Der TSV Steinbach Haiger hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Regionalliga Südwest ver- pflichtet.

Wie die Mittelhessen am Mittwoch mitteilten, wechselt Nino Miotke vom Ligakonkurrenten TuS Rot-Weiß Koblenz an den Haarwasen. Der 23 Jahre alte Defensiv-Allrounder kann in der Innenverteidigung und als Sechser eingesetzt werden.