Der FC Gießen kann auch bei Spitzenreiter SSV Ulm keine Punkte einfahren und befindet sich in akuter Abstiegsgefahr. Kassel holt einen Punkt, am Sonntag steigt das Regionalliga-Spitzenspiel in Offenbach.

Der FC Gießen kommt im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest nicht vom Fleck. Die Mittelhessen verloren am Samstag mit 0:1 bei Spitzenreiter SSV Ulm und rutschten auf den letzen Tabellenplatz ab. Das Tor des Tages schoss Rühle (13.) in der Anfangsphase.

Weitere Informationen SSV Ulm - FC Gießen 1:0 (1:0) Tore: 1:0 Rühle (13.)

Zuschauer: 1.740

Wenigstens einen Punkt gab es für den KSV Hessen Kassel. Die Nordhessen trennten sich nach Rückstand mit 1:1 vom Bahlinger SC. Springfeld traf für die Gäste, Novakovic für Kassel.

Weitere Informationen Hessen Kassel - Bahlinger SC 1:1 (1:0) Tore: 1:0 Springfeld (20.), 1:1 Novakovic (56.)

Zuschauer: 2.640

Abgeschlossen wird der Spieltag aus hessischer Sicht mit dem Topspiel zwischen den Offenbacher Kickers und dem TSV Steinbach Haiger am Sonntag.