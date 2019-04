In der Regionalliga Südwest hat der FSV Frankfurt einen deutlichen Sieg eingefahren. Schlechter lief es für die Offenbacher Kickers und Eintracht Stadtallendorf.

Der FSV Frankfurt ist zurück in der Erfolgsspur. Die Bornheimer feierten am Samstag einen 4:0-Sieg bei der Reserve der TSG Hoffenheim. Arif Güclü brachte den FSV nach nur vier Minuten in Führung. Christoph Becker erhöhte kurz vor der Halbzeit auf 2:0 (42.). Andreas Pollasch (57.) und Nestor Djengoue (69.) besorgten den deutlichen 4:0-Endstand.

TSG Hoffenheim II - FSV Frankfurt 0:4 (0:2) Tore: 0:1 Güclü (4.), 0:2 Becker (42.), 0:3 Pollasch (57.), 0:4 Djengoue (69.)

Zuschauer: 220



Zuschauer: 220 Ende der weiteren Informationen

Später Nackenschlag für Stadtallendorf

Einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hat Eintracht Stadtallendorf hinnehmen müssen. Der TSV verlor in Walldorf mit 1:2 (1:0). Dabei hatte es lange nach einem Remis und damit einem Punkt für die Hessen ausgesehen. Doch in der 88. Minute traf Pascal Pellowski zur 2:1-Führung für die Gastgeber.

FC Astoria Walldorf - Eintracht Stadtallendorf 2:1 (1:0) Tore: 1:0 Hillenbrand (39.), 1:1 Nolte (57.), 2:1 Pellowski (88.)

Zuschauer: 250



Zuschauer: 250 Ende der weiteren Informationen

OFC kassiert Niederlage

Eine Niederlage haben auch die Offenbacher Kickers hinnehmen müssen. In die Partie am Bieberer Berg war der OFC gegen den Tabellen-11. aus Pirmasens als Favorit gegangen. Doch nach acht Minuten brachte Dennis Krob die Gäste in Führung. Den Hausherren gelang es nicht, den Rückstand aufzuholen – so verloren die Offenbacher schließlich mit 0:1.