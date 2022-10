Großer Jubel am Bornheimer Hang: In einem spektakulären Spiel ringt der FSV Frankfurt die Zweitvertretung von Mainz 05 nieder.

Der FSV Frankfurt hat im Nachholspiel der Regionalliga Südwest am Mittwochabend einen Sieg errungen: Die Bornheimer gewannen gegen die zweite Mannschaft von Mainz 05 mit 2:1 (1:1). Cas Peters hatte die Führung der Gäste in der ersten Halbzeit nach nur zwei Minuten ausgeglichen. In der Nachspielzeit machte Jihad Boutakhrit dann den umjubelten Heimsieg perfekt.

Zwei verschossene Elfmeter und ein Platzverweis

Schon vor dem Schlusspunkt war die Partie turbulent: Kaito Mizuta von Mainz 05 verschoss nach 30 Minuten einen Elfmeter. In der 81. Minute hatte Leon Müller die Gelegenheit, die Frankfurter vom Punkt in Führung zu bringen, vergab aber ebenfalls. Mizuta sah dann noch in der 86. Minute Gelb-Rot.

In der Tabelle rückt der FSV Frankfurt auf Platz 8 vor. Am Samstag steht bereits das nächste Heimspiel an - dann ist ab 14 Uhr Eintracht Trier zu Gast.