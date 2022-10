Der FSV Frankfurt muss am Mittwoch (19 Uhr) im Nachholspiel der Regionalliga Südwest gegen die U23 des FSV Mainz 05 ran.

Die Partie gehört zum neuten Spieltag, der eigentlich in der Länderspielpause ausgetragen worden war. Die Bornheimer konnten am vergangenen Wochenende mit dem 2:1 in Bahlingen den ersten Auswärtssieg der Saison verbuchen und auf Tabellenplatz elf klettern. Gegner Mainz steht aktuell auf Rang fünf und konnte von seinen bislang neun Saisonspielen immerhin sechs gewinnen.