Der FSV Frankfurt hat im Heimspiel gegen die TSG Balingen nur Remis gespielt. Hessen Dreieich, Stadtallendorf und auch der TSV Steinbach blieben punktlos.

Kein guter Tag für die hessischen Teams in der Regionalliga. Einzig der FSV Frankfurt konnte einen Punktgewinn verbuchen und spielte 1:1 gegen die TSG Balingen. Hessen Dreieich verlor mit 0:1 gegen Pirmasens, Stadtallendorf unterlag dem VfB Stuttgart II ebenfalls mit 0:1, der TSV Steinbach Haiger verlor in Saarbrücken mit 0:4.

FSV nur unentschieden

Der FSV Frankfurt kam im Heimspiel gegen die TuS Balingen nicht über ein Remis hinaus. Die Balinger gingen in der 36. Minute durch Marc Pettenkofer in Führung, der FSV konnte kurz nach der Pause durch Steffen Straub ausgleichen. So kommen die Hessen weiter nicht vom Fleck und rangieren auf dem zwölften Platz. Von den Abstiegsrängen trennen die Frankfurter mittlerweile nur noch drei Punkte.

Weitere Informationen FSV Frankfurt - TSG Balingen 1:1 (0:1) Tore: 0:1 Pettenkofer (36.), 1:1 Straub (50.)



Zuschauer: 1.106 Ende der weiteren Informationen

Dreieich verliert zuhause

Hessen Dreieich hat das Heimspiel gegen den FK Primasens verloren. Das Tor des Tages schoss Florian Bohnert in der 61. Minute. Dreieich steht damit auf dem direkten Abstiegsplatz 16.

Weitere Informationen Hessen Dreieich - FK Pirmasens 0:1 (0:0) Tore: 0:1 Bohnert (60.)



Zuschauer: 581 Ende der weiteren Informationen

Eintracht Stadtallendorf weiter Tabellenletzter

Tabellenschlusslicht Eintracht Stadtallendorf hat im Abstiegskampf keinen Boden gutmachen können und verlor das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II mit 0:1. Besonders bitter: Mit dem VfB II konnte ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf wichtigen Boden gut machen, während die Eintracht Tabellenletzter bleibt.

Weitere Informationen Stadtallendorf - Stuttgart II 0:1 (0:0) Tore: 0:1 Koep (56.)



Gelb Rot: Grözinger (45./Suttgart), Ofori (82./Stadtallendorf)



Zuschauer: 400 Ende der weiteren Informationen

Steinbach mit bitterer Auswärtspleite

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Spielbericht: Saarbrücken - Steinbach [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Der TSV Steinbach Haiger musste beim Tabellenzweiten aus Saarbrücken eine bittere Niederlage einstecken. Gegen den ehemaligen Bundesligisten aus dem Saarland hieß es am Ende 0:4. Damit bleibt Steinbach mit aktuell 40 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz.