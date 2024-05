Der FSV Frankfurt hat am letzten Spieltag der Regionalliga-Saison einen klaren Sieg eingefahren. Für Hessen Kassel und die U21 der Eintracht lief es dagegen weniger gut.

Der FSV Frankfurt hat das Hessenduell für sich entschieden: Die Bornheimer besiegten am Samstag am letzten Regionalliga-Spieltag die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz klar mit 4:0. Dabei trugen sich Onur Ünlücifci und Malik McLemore jeweils doppelt in die Torschützenliste ein. Nach dem Schlusspfiff gab der FSV dann die Trennung von Sportdirektor Thomas Brendel bekannt.

Weitere Informationen FSV Frankfurt - Fulda-Lehnerz 4:0 (2:0) Tore: 1:0 Ünlücifci (37.), 2:0 McLemore (39.), 3:0 McLemore (47.), 4:0 Ünlücifci (84.)

Zuschauer: 1.495 Ende der weiteren Informationen

Vorstellungsgespräch bei Dynamo Dresden FSV Frankfurt trennt sich von Sportdirektor Brendel Thomas Brendel ist nicht länger Sportlicher Leiter von Regionalligist FSV Frankfurt. Der 48-Jährige soll mit einem Engagement bei Drittligist Dynamo Dresden geliebäugelt haben, die Bornheimer zogen nun die Konsequenzen. Zum Artikel

Kassel verliert wildes Spiel

Hessen Kassel unterlag in einer wilden Partie mit 3:4 in Balingen. Die Treffer von Sercan Sararer (2) und Takero Itoi kamen dabei zu spät.

Weitere Informationen TSG Balingen - Hessen Kassel 4:3 (3:0) Tore: 1:0 Awortwie-Grant (9.), 2:0 Eroglu (44.), 3:0 Katsianas-Sanchez (45.), 3:1 Sararer (82.), 4:1 Seeger (84.), 4:2 Sararer (88.), 4:3 Itoi (89.)

Zuschauer: 450 Ende der weiteren Informationen

Eintracht torlos in Walldorf

Immerhin einen Punkt holte die U21 von Eintracht Frankfurt beim FC-Astoria Walldorf. Schon vor dem torlosen Unentschieden stand fest, dass die Frankfurter die Saison als bestes hessisches Team in der Regionalliga Südwest beenden würden.

Weitere Informationen FCA Walldorf - E. Frankfurt II 0:0 Tore: -

Zuschauer: 300 Ende der weiteren Informationen

Die ebenfalls für 14 Uhr angesetzte Partie zwischen Kickers Offenbach und dem TSV Steinbach Haiger wurde gut eine Stunde später angepfiffen, weil die Gäste bei der Anfahrt im Stau gestanden hatten.