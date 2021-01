Die Tabellenführung des FSV Frankfurt in der Regionalliga Südwest wackelt. Die Bornheimer kamen am Mittwoch in Bahlingen nicht über ein Remis hinaus. Am Abend könnte ein anderer hessischer Club vorbeiziehen.

Der FSV Frankfurt ist beim Bahlinger SC am Mittwoch nicht über ein 0:0 hinausgekommen. In einer ereignisarmen Partie waren Chancen auf beiden Seiten Mangelware. Die Bornheimer verteidigen durch den Punktgewinn aber mindestens bis zum Abend die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest. Der TSV Steinbach Haiger kann den FSV mit einem Sieg in Stadtallendorf aber noch entthronen (Anpfiff: 19 Uhr).