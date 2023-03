Der FSV Frankfurt ist mit einem Überraschungscoup gegen Spitzenreiter Ulm Schützenhilfe für Offenach im Aufstiegskampf gelungen. Steinbach Haiger bleibt durch einen souveränen Sieg weiter in der Spitzengruppe. Hessen Kassel schaffte ein ebenfalls überraschenden Sieg im Homburg und Fulda-Lehnerz sicherte sich einen Last-Minute-Punkt.

Dem FSV Frankfurt gelang im Auswärtsspiel beim SSV Ulm am Samstag eine große Überraschung. Die Bornheimer bezwangen den Tabellenführer deutlich mit 4:1 (2:0). Schon früh setzten sie ein Achtungszeichen durch den Führungstreffer durch Amin Farouk. Noch vor der Pause erhöhte der Japaner Sho Sannomiya auf 2:0.

Auch nach der Pause ließ der FSV nicht nach und traf weiter durch Giorgio del Vecchio und Oluwabori Falaye. Dem Gastgeber gelang nur noch Ergebniskosmetik. Durch den Sieg leistete der FSV Schützenhilfe für Offenbach. Die Kickers hatten bereits am Freitag Balingen mit 2:1 bezwungen. Offenbach ist somit näher an die Tabellenspitze gerückt. Für den FSV war es der dritte Sieg in Folge. Es ging einen Tabellenplatz hoch auf Rang sechs.

Weitere Informationen SSV Ulm - FSV Frankfurt 1:4 (0:2) Tore: 0:1 Farouk (5.), 0:2 Sannomiya (42.), 0:3 (47.) del Vecchio, 1:3 Jann (77.), 1:4 O. Falaye

Zuschauer: 3.230

Dem abstiegsbedrohten KSV Hessen Kassel ist ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenverbleib gelungen. Die Nordhessen düpierten den Tabellenvierten aus Homburg und gewannen mit 2:0 (1:0). Mittelfeld-Mann Alban Meha brachte die Hausherren in Führung, in Hälfte zwei machte Stürmer Oliver Schmitt mit dem 2:0 alles klar. Kassel ist Tabellen-15. und weiter in Abstiegsnot.

Weitere Informationen Hessen Kassel - FC 08 Homburg 2:0 (1:0) Tore: 1:0 Meha (27.), 2:0 Schmitt (75.)

Zuschauer: 1.100

TSV Steinbach Haiger erledigte seine Pflichtaufgabe, bezwang den Tabellenletzten Rot-Weiß Koblenz mit 5:0 (2:0) und verbesserte sich vom vierten auf den dritten Tabellenplatz. Der torgefährliche Abwehrspieler Sasa Strujic und Stürmer Arif Güclü brachten die Gastgeber im ersten Durchgang mit 2:0 in Führung. Wegen starken Regens und Sturmböen musste die erste Hälfte für einige Minuten unterbrochen werden, ehe weitergespielt werden konnte. Nach der Pause trafen Jonas Singer und Mick Gudra.

Weitere Informationen TSV Steinbach Haiger - FC Rot-Weiß Koblenz 5:0 (2:0) Tore: 1:0 Strujic (20.), 2:0 Güclü (38.), 3:0 Singer (48.), 4:0 Gudra (60.), 5:0 Strujic (88.)

Zuschauer: 800

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz kam bei Eintracht Trier nicht über ein Remis 2:2 (1:1) hinaus. Kevin Hillmann brachte den Aufsteiger aus Osthessen zwar früh in Führung. Doch dann drehte der gastgebende Tabellenvorletzte durch Tore von Jason Thayaparan und Yannick Debrah die Partie. Kurz vor Schluss rettete Tobias Göbel den Osthessen immer einen Punkt. Die SG Barockstadt, die so gut in die Saison gestartet waren, rutscht aber immer weiter in Richtung Tabellenkeller. Die Osthessen warten seit Woche auf einen Pflichtspielsieg.