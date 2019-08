Erfolgreicher Samstag für die hessischen Teams in der Regionalliga Südwest: Aufsteiger Gießen hat den ersten Sieg eingefahren, für den FSV Frankfurt gab es immerhin ein Remis.

Der FC Gießen hat am dritten Spieltag den ersten Saisonsieg eingefahren. Das Team von Trainer Daniyel Cimen setzte sich am Samstag beim noch punktlosen FK Pirmasens mit 1:0 durch. Den einzigen Treffer erzielte Noah Michel (56.). Ab der 43. Minute spielten die Gießener nach einer gelb-roten Karte gegen den Pirmasenser Sascha Hammann in Überzahl.

Weitere Informationen FK Pirmasens - FC Gießen 0:1 (0:0) Tore: 0:1 Michel (56.)

Gelb Rot: Hammann (43./Pirmasens)



Zuschauer: 719 Ende der weiteren Informationen

FSV mit spätem Unentschieden

Der FSV Frankfurt hat sich denkbar knapp einen Punkt gesichert. Die Bornheimer hatten gegen Mainz II zunächst zurückgelegen, per Foulelfmeter glich Muhamed Alawie aber in der 90. Minute aus und besorgte das späte Remis.