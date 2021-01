Hessen-Duelle in Frankfurt und Kassel

Regionalliga Südwest Hessen-Duelle in Frankfurt und Kassel

Der FSV Frankfurt und der TSV Steinbach Haiger treffen am Samstag (14 Uhr) im Topspiel der Regionalliga Südwest aufeinander.

Die Bornheimer haben erst am vergangenen Wochenende die Tabellenspitze von den Steinbachern übernommen. Sorgen macht aber der Rasen am Bornheimer Hang, der kürzlich durch das Drittliga-Spiel Saarbrücken gegen Lübeck in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Das zweite Hessen-Duell des Tages findet zur selben Zeit in Kassel statt, wo der KSV auf den FC Gießen trifft. Die beiden Teams trennt in der Tabelle nur ein Tor, beide haben 24 Punkte aus 19 Spielen auf dem Konto.