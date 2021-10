Am Samstag um 14 Uhr kommt es in der Regionalliga Südwest zu einem hessischen Duell: Der TSV Steinbach Haiger und der FSV Frankfurt treffen aufeinander.

Ob die Gastgeber sich die Tabellenführung holen können, liegt auch an Hessen Kassel, die zur selben Zeit beim aktuellen Spitzenreiter Mainz 05 antreten müssen.

Der FC Gießen bekommt es, ebenfalls am Samstag, mit dem FC Homburg zu tun. Am Sonntag (14 Uhr) sind dann die Offenbacher Kickers in Balingen gefragt. Sie können mit einem Sieg an der Spitzengruppe der Liga dranbleiben.