Regionalliga Südwest Hessisches Duell in Frankfurt

Am Dienstagabend (19 Uhr) steht in der Regionalliga Südwest ein Hessen-Duell auf dem Programm: Der FSV Frankfurt empfängt den TSV Steinbach Haiger.

Die Partie finde wie geplant statt, meldete der FSV. Zuvor war das Spiel in Gießen am Wochenende ausgefallen, weil die Frankfurter nach Corona-Fällen im Team nicht die nötige Anzahl an Torhütern aufbringen konnten.

Nach dem unfreiwillig spielfreien Wochenende ist auch der FC Gießen am Dienstag im Einsatz: Das Team muss beim FC Homburg ran.