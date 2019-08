Der FC Gießen ist das einzige hessische Team, das in der Regionalliga Südwest am Samstag einen Sieg einfahren konnte. Der FSV Frankfurt und Kickers Offenbach verloren.

Für die hessischen Regionalliga-Teams standen am Samstag wegweisende Spiele an. Der FC Gießen trennte sich von Balingen mit einem 1:0 und hält den Tabellennachbarn mit dem Sieg auf Distanz. Für die Mittelhessen traf Jake Hirst (70. Minute), der erst in dieser Woche von Kickers Offenbach zum Aufsteiger gewechselt war.

Weitere Informationen TSG Balingen - FC Gießen 0:1 (0:0) Tore: 0:1 Hirst (70.)



Zuschauer: 891 Ende der weiteren Informationen

FSV kassiert Niederlage

Den Tabellennachbar auf Distanz halten wollte auch der FSV Frankfurt – allerdings mit übersichtlichem Erfolg. Gegen den SSV Ulm verloren die Bornheimer mit 0:2.

Weitere Informationen FSV Frankfurt - SSV Ulm 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Gashi (7.), 0:2 Williams (62./ET)



Zuschauer: 1.352 Ende der weiteren Informationen

OFC verliert bei Underdog

Eine Niederlage kassierten auch die Offenbacher Kickers beim FC Homburg. Am Ende stand es beim Kellerkind ebenfalls 1:2.

Weitere Informationen FC Homburg - Kickers Offenbach 2:1 (0:0) Tore: 1:0 Lienhard (60.), 2:0 Marcheta (71.) , 2:1 Daghfous (76.)



Zuschauer: 1.647 Ende der weiteren Informationen

Keine Tore in Haiger

Ein torloses Remis sahen die 1.230 Zuschauer der Partie zwischen Steinbach Haiger und Aalen.

Weitere Informationen TSV Steinbach-Haiger - VfR Aalen 0:0 Tore: Fehlanzeige



Zuschauer: 1.230 Ende der weiteren Informationen

Alzenau verspielt Führung

Unentschieden trennte sich auch Aufsteiger Bayern Alzenau vom FCA Walldorf . Dabei hatte Alzenau mit zwei Treffern geführt, kassierte dann aber noch den Ausgleich, so stand es am Ende 2:2.

Weitere Informationen FCA Walldorf - Bayern Alzenau 2:2 (0:2) Tore: 0:1 Hhodja (18.), 0:2 Mehnatgir (39.), 1:2 Becker (81.), 2:2 Gouras (86.)



Zuschauer: 418 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel!, 31. August, 17.15 Uhr