Kassel peilt zweiten Sieg an

Regionalliga Südwest Kassel peilt zweiten Sieg an

Gelingt Aufsteiger Hessen Kassel der perfekte Start in die neue Regionalliga-Saison? Am Samstag um 14 Uhr empfangen die Nordhessen Mitaufsteiger Mainz und wollen nach dem Sieg in Stuttgart auch im heimischen Stadion dreifach punkten.

Eintracht Stadtallendorf trifft zur selben Zeit auf Pirmasens, der FSV Frankfurt startet mit dem Heimspiel gegen Bayern Alzenau in die Saison. Der noch punktlose FC Gießen hat dagegen im bereits dritten Saisonspiel die Chance, gegen Koblenz endlich Zählbares nach Mittelhessen zu holen.