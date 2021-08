Der TSV Steinbach Haiger geht nach einem Gegentor kurz vor dem Schlusspfiff auch in Mainz leer aus und kommt in der Regionalliga Südwest einfach nicht in Schwung. Am Abend könnte Hessen Kassel an den Mittelhessen vorbeiziehen.

Der TSV Steinbach Haiger hat weiter mit dem Start in die neue Saison der Regionalliga Südwest zu kämpfen. Die Mittelhessen verloren am Mittwochnachmittag mit 1:2 bei der Bundesliga-Reserve des 1. FSV Mainz 05 und stecken mit zwei Punkten aus drei Spielen im Tabellenkeller fest. Brandstetter (24.) und Rösch (89.) trafen für Mainz, Bradara (60.) für Steinbach.

Den 3.Spieltag aus hessischer Sicht komplett macht der KSV Hessen Kassel am Abend (18 Uhr) gegen den VfB Stuttgart II. Auch die Nordhessen warten noch auf ihren ersten Saisonsieg.