Spannender Spieltag in der Regionalliga: Der FSV steht vor einer lösbaren Aufgabe, Kassel ist stark gefordert und außerdem kommt es zum Hessengipfel.

Am Samstag steht in der Regionalliga Südwest der 14. Spieltag an. Der FSV Frankfurt tritt am Samstag um 14 Uhr auswärts bei FC Rot-Weiß Koblenz an. Beim Tabellenschlusslicht ist ein Sieg für die Hessen absolut drin. Derweil steht Kassel am Sonntag bei Mainz 05 II vor einer Herkulesaufgabe. Die Gastgeber stehen auf dem dritten Tabellen- rang, Kassel auf dem 17. Anpfiff ist ebenfalls um 14 Uhr.

Außerdem kommt es zum Hessengipfel am Samstag (14 Uhr): Steinbach Haiger hat als Zweiter den Vierten Kickers Offenbach zu Gast, deren Trainer Ersan Parlatan auf seinen Ex-Klub trifft.