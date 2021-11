Regionalliga am Freitag

Die hessischen Teams gehen am Freitagabend in der Regionalliga Südwest leer aus. Die Offenbacher Kickers verpassen damit den vorübergehenden Sprung an die Spitze.

Der FSV Frankfurt hat am Freitagabend in der Regionalliga Südwest eine Heimniederlage einstecken müssen. Die Partie gegen den FC Homburg endete 1:3 (0:1). Der Treffer von Arif Güclü für die Bornheimer in der 60. Minute war dabei zu wenig.

Weitere Informationen FSV Frankfurt - FC Homburg 1:3 (0:1) Tore: 0:1 Hingerl (18.).1:1 Güclü (60.), 1:2 Stegerer (73.), 1:3 Mendler (76.)

Zuschauer: 912 Ende der weiteren Informationen

Enttäuschung herrschte auch bei den Offenbacher Kickers: Sie konnten einen Vorsprung beim Spiel in Großaspach nicht ins Ziel bringen und verloren 2:3 (2:1) - die Tore von Tunay Deniz per Elfmeter und Serkan Firat reichten nicht für einen Punktgewinn. Damit hat es der OFC auch verpasst, zumindest über Nacht an die Tabellenspitze zu klettern.