OFC braucht Sieg, Gießen will weiter hamstern

Regionalliga Südwest OFC braucht Sieg, Gießen will weiter hamstern

Für die Offenbachers Kickers geht es beim Auswärtsspiel in Koblenz am Sonntag (14 Uhr) darum, nicht den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren.

Der OFC hat derzeit sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Steinbach Haiger. Ein Sieg ist also quasi Pflicht.

Der FC Gießen will in Pirmasens dagegen zeitgleich seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Nach zuletzt drei Siegen aus den vergangenen vier Spielen können sich die Mittelhessen wieder größere Hoffnungen auf den Klassenverbleib machen. In Rheinland-Pfalz wollen sie den nächsten Schritt machen.