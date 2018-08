Die Offenbacher Kickers haben in der Regionalliga Südwest am Samstag den ersten Sieg eingefahren. Auch Eintracht Stadtallendorf siegte. Die nächste Niederlage gab es für den FSV Frankfurt.

Die Fans von Kickers Offenbach brauchten zu Beginn dieser Spielzeit Geduld. Denn erst am fünften Spieltag an diesem Samstag fuhr der OFC den ersten Saisonsieg ein. Am Bieberer Berg bezwang das Team von Trainer Daniel Steuernagel die Reserve der TSG Hoffenheim mit 5:2 (2:2). Serkan Firat brachte den OFC mit einem Doppelpack (16., 54.) auf die Erfolgsspur. Auch Jake Hirst (2.), Maik Vetter (60.) und Benjamin Kirchhoff (78.) trafen für die Hausherren.

Weitere Informationen Kickers Offenbach – TSG Hoffenheim II 5:2 (2:2) Tore: 1:0 Hirst (2.), 2:0 Firat (16.), 2:1 Gösweiner (40.), 2:2 Bender (44.) 3:2 Firat (54.), 4:2 Vetter (60.) 5:2 Kirchhoff (78.)

Zuschauer: 4.524 Ende der weiteren Informationen

Stadtallendorf siegt in Stuttgart

Auch Eintracht Stadtallendorf fuhr einen Erfolg ein. Beim VfB Stuttgart II stand es nach Treffern von Mihovil Geljic (58.) und Antonyos Celik (88.) am Ende 2:0 (0:0). Dabei hatten die Schwaben durch Jan Ferdinand die Chance in Führung zu gehen. Doch er verschoss in der 48. Minute einen Foulelfmeter.

Weitere Informationen VfB Stuttgart II - Eintracht Stadtallendorf 0:2 (0:0) Tore: 0:1 Geljic (58.), 0:2 Celik (88.)

Besondere Vorkommnisse: Ferdinand verschießt FE (48./Stuttgart)

Zuschauer: 350 Ende der weiteren Informationen

Nächste Pleite für den FSV

Der FSV Frankfurt kassierte die nächste Niederlage. Die Bornheimer verloren in Balingen mit 1:2 (1:1). Vito Plut hatte nach der Führung der Gastgeber den zwischenzeitlichen Ausgleich per Foulelfmeter erzielt (31.). Nach einer gelb-roten Karte für Ahmed Azaouagh musste der FSV die Partie zu zehnt beenden (90.).

Weitere Informationen TSG Balingen- FSV Frankfurt 2:1 (1:1) Tore: 1:0 Schmitz (22.), 1:1 Plut (31./FE), 2:1 Pettenhofer (64.)

Gelb-Rot: Azaouagh (90., Frankfurt)

Zuschauer: 2.200 Ende der weiteren Informationen

Dreieich-Partie abgesagt

Die Partie des SC Hessen Dreieich in Pirmasens war nach einem Unfall, in den Keeper Pierre Kleinheider verwickelt war, abgesagt worden.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 18.08.18, 17.15 Uhr