Die Offenbacher Kickers verabschieden sich mit dem Topspiel beim SSV Ulm in die Regionalliga-Winterpause.

Sollte der OFC das Duell beim Tabellenzweiten am Samstag (14 Uhr) gewinnen, überwintert er als Spitzenreiter. Zum Hessenderby kommt es derweil in Kassel: Der KSV Hessen Kassel empfängt den abstiegsbedrohten FSV Frankfurt. Die Bornheimer stecken als 16. weiter im Tabellenkeller fest und befinden sich aktuell sogar noch hinter dem FC Gießen, der in Pirmasens antritt. Außerdem im Einsatz: Der TSV Steinbach Haiger, der mit einem Sieg in Mainz näher an die Spitze rücken könnte.