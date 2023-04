Der Rauswurf von Trainer Ersan Parlatan hat den Offenbacher Kickers zumindest kurzfristig nicht geholfen. Gegen den VfB Stuttgart II kassierte der OFC die nächste Niederlage. Der weiter gut aufgelegte FSV Frankfurt zog in der Tabelle am Rivalen vorbei.

Kickers Offenbach hat das erste Spiel nach der Entlassung von Trainer Ersan Parlatan in den Sand gesetzt. Der OFC, der interimsweise von NLZ-Leiter Alfred Kaminski trainiert wird, verlor am Freitagabend auf dem Bieberer Berg gegen den VfB Stuttgart II mit 0:1 (0:0). VfB-Stürmer Thomas Kastanaras sorgte in der 86. Minute für den einzigen Treffer des Abends.

Offenbach – Stuttgart II 0:1 (0:0) Tore: 0:1 Kastanaras (86.)

Zuschauer: 5.610

Weiter im Höhenflug befindet sich unterdessen der FSV Frankfurt. Die beste Rückrundenmannschaft der Regionalliga Südwest ließ Wormatia Worms beim 3:0 (2:0) am Freitagabend überhaupt keine Chance. Amid Khan Agha (33.) und Jake Hirst (37.) stellten die Weichen schon vor der Pause auf Sieg. Cas Peters machte nach dem Seitenwechsel den Deckel drauf (68.). Der FSV ist vorläufig Tabellenvierter, der OFC belegt Rang sechs.