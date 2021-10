Gemischte Gefühle bei Hessens Teams in der Regionalliga Südwest: Am Freitag musste Steinbach eine Niederlage hinnehmen, der OFC feierte aber wieder einmal.

Offenbach marschiert weiter

Kickers Offenbach hat in der Regionalliga Südwest am Freitagabend gegen den VfR Aalen mit 4:0 (1:0) den vierten Sieg in Serie geschafft. Die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic musste erst einen Nackenschlag verdauen: Soriano verschoss in der 28. Minute einen Strafstoß. Kurz vor der Pause schoss Denis Huseinbasic das 1:0 für die Kickers (42.). Nach der Halbzeit verzögerte sich der Anpfiff, weil sich der Schiedsrichter-Assistent verletzt hatte. In der 55. Minute erhöhte Dejan Bozic dann auf 2:0. Maik Vetter und Mathias Fetsch erhöhten.

Kickers Offenbach - Aalen 4:0 (1:0) Tore: 1:0 Huseinbasic (42.), 2:0 Bozic (55.), 3:0 Vetter (72.), 4:0 Fetsch (90.)

Bes. Vork.: Soriano (Offenbach) verschießt Foulelfmeter (28.), Spiel unterbrochen nach Verletzung des Schiedsrichter-Assistenten (46.)

Zuschauer: 5079

Steinbach verliert Auswärtsspiel

Der TSV Steinbach Haiger hat sein Auswärtsspiel beim FC Homburg mit 0:1 (0:1) verloren. Das Tor des Abends fiel in der 22. Minute durch Marceta. Für die Steinbacher war es ein Dämpfer im Aufstiegsrennen, Mainz und Elversberg könnten am Samstag in der Tabelle vorbeiziehen.