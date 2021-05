Das Duell FSV Frankfurt gegen Kickers Offenbach ist am Samstag in der Regionalliga Südwest ohne Tore zu Ende gegangen. Der KSV Hessen Kassel erkämpfte sich gegen Freiburg II einen Punkt. Auch Gießen durfte sich freuen, Steinbach Haiger nicht.

Der FSV Frankfurt und Kickers Offenbach haben sich am Samstag die Punkte geteilt. Wie das Hinspiel endete auch die Partie am Bornheimer Hang mit 0:0. In einer trotz der fehlenden Tore unterhaltsamen Partie traf Lucas Albrecht nur den Pfosten für den OFC.

Weitere Informationen FSV Frankfurt – Kickers Offenbach 0:0 Tore: Fehlanzeige Ende der weiteren Informationen

Kassel stark gegen Freiburg II

Ebenfalls 0:0 endete das Spiel zwischen dem KSV Hessen Kassel und Freiburg II. Die Nordhessen erkämpften sich damit zum zweiten Mal in dieser Saison einen Punkt gegen den Ligaprimus – und das obwohl der KSV ab der 63. Minute nur noch mit zehn Mann spielte. Brill war mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.

Weitere Informationen KSV Hessen Kassel – SC Freiburg II 0:0 Tore: Fehlanzeige

Gelb Rot: Brill (63./Kassel) Ende der weiteren Informationen

Steinbach gibt den Sieg aus der Hand

Der TSV Steinbach Haiger hat seine Mini-Krise nicht stoppen können. Die Mittelhessen gaben das Spiel bei Homburg noch aus der Hand und verloren nach 1:0-Führung mit 1:3. Den Treffer für Steinbach, das nun seit drei Spielen nicht mehr gewonnen hat, erzielte Sascha Marquet.

Weitere Informationen FC Homburg – TSG Steinbach-Haiger 3:1 (0:0) Tore: 0:1 Marquet (49.), 1:1 Hingerl (62.), 2:1 Carl (87.), 3:1 Marceta (90.+2) Ende der weiteren Informationen

Gießen punktet erneut

Stärker präsentiert sich der FC Gießen im Schlusssprint der vierten Liga. Die Mittelhessen holten bei Stuttgart II einen Punkt. Mit dem 1:1 hat der FC damit in den vergangenen vier Spielen drei Mal gepunktet. Den Treffer der Hessen erzielte Ali Ibrahimaj.