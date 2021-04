In der Regionalliga Südwest wartet auf den FC Gießen am Samstag (14 Uhr) eine überaus wichtige Auswärtspartie.

Die Mittelhessen reisen zum Sechs-Punkte- Spiel nach Großaspach. Gewinnen die Gießener, die sich aktuell auf dem ersten Nichtabstiegsplatz befinden, bei der SGS, wächst der Abstand auf den Kontrahenten auf acht Punkte an. Verliert der FC jedoch, sind es nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Großaspach. Für den abgeschlagenen Tabellenletzten Eintracht Stadtallendorf wird es in dieser Saison nur noch um Schadensbegrenzung gehen. Die Mittelhessen reisen dabei am Samstag nach Aalen.