Der TSV Steinbach Haiger bleibt in der Regionalliga Südwest oben dran. Der FC Gießen dreht einen Rückstand, bei Hessen Kassel fallen keine Tore.

Der TSV Steinbach Haiger hat am Samstag seinen dritten Saisonsieg in der Regionalliga Südwest gefeiert. Beim 3:1 (1:0) gegen den Bahlinger SC trafen Dennis Chessa, Serhat Ilhan und Enis Bytyqi per Elfmeter für den TSV, der damit vier Punkte hinter Spitzenreiter Mainz 05 liegt.

Steinbach Haiger - Bahlingen 3:1 (1:0) Tore: 1:0 Chessa (45.), 2:0 Ilhan (66.), 2:1 Fischer (83.), 3:1 Bytyqi (89./FE)

Zuschauer: 782

Auch der FC Gießen konnte drei Punkte einfahren: Der FCG siegte gegen die TSG Balingen mit 3:1 (0:1). Den Halbzeit-Rückstand drehten Donny Bogicevic, Giuseppe Burgio und Nikola Trkulja in einen Sieg. Die Gießener haben nun sechs Punkte aus sechs Spielen auf dem Konto.

FC Gießen - TSG Balingen 3:1 (0:1) Tore: 0:1 Klostermann (17.), 1:1 Bogicevic (48.), 2:1 Burgio (49.), 3:1 Trkulja (80.)

Zuschauer: 300

Der KSV Hessen Kassel musste sich dagegen mit einem Unentschieden zufrieden geben: Bei der SV Elversberg stand es am Ende 0:0, der KSV bleibt damit im Mittelfeld der Tabelle.

SV Elversberg – Hessen Kassel 0:0 Tore: -

Zuschauer: 1.125

Bereits am Freitag hatten die Offenbacher Kickers gegen die U23 der TSG Hoffenheim gewonnen, während der FSV Frankfurt gegen Tabellenführer Mainz 05 U23 verlor.