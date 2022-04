Jetzt also doch: OFC-Spiel in Bahlingen fällt aus

Die Offenbacher Kickers müssen nun doch nicht dezimiert in Bahlingen antreten. Der Corona-Ausbruch im Team ist allerdings nicht der Grund für die Spielabsage.

Das Regionalliga-Spiel der Offenbacher Kickers in Bahlingen, das für Samstag (14 Uhr) geplant war, wird nicht stattfinden. Der Platz sei unbespielbar, so die Liga in ihrer offiziellen Meldung. "Die Spielflächen sind schneebedeckt und in Folge des Dauerregens der vergangenen Tage durchnässt, sodass diese für unbespielbar eingestuft wurden."

Im Vorfeld hatte es große Aufregung um die Partie gegeben. Der OFC hatte wegen eines Corona-Ausbruchs um eine Verschiebung der Partie gebeten, war aber zurückgewiesen worden. "Da das morgige Spiel in Bahlingen außerhalb des Zuständigkeitsbereichs [des Offenbacher Gesundheitsamtes] stattfindet, steht einer Austragung der Partie nichts entgegen", hatte die Liga dazu erklärt. Das Offenbacher Gesundheitsamt hatte zuvor erklärt, dass die Mannschaft aktuell noch nicht mal treffen, geschweige denn gemeinsam spielen oder trainieren dürfe.

Entsprechend sauer war OFC-Manager Thomas Sobotzik: "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist irgendeine juristische Spitzfindigkeit. Wir werden genötigt, rechtsbrüchig zu werden und gegen die Anordnung zu verstoßen", so Sobotzik im Gespräch mit dem hr-Sport. "Der gesamte Kader, das Trainer- und Funktionsteam haben ein komplettes Zusammenkunftsverbot. Aber wir müssen ja irgendwie nach Bahlingen kommen. Die gesamte Ausrüstung ist am Stadion, da haben wir aber ein Betretungsverbot."

"... es steht mir bis hier!"

Wie genau sich der Verband die Umsetzung gedacht hatte, blieb unklar. Ob man bei der Liga davon ausgegangen war, dass Spieler und Trainer des OFC separat das Offenbacher Stadtgebiet verlassen, um dann "legal" in den Mannschaftsbus zu steigen? Und wäre es dann in Bahlingen in Ordnung gewesen, wenn diverse möglicherweise infizierte OFC-Spieler auf dem Platz in die Zweikämpfe gehen? Der Klub hatte tagelang mit dem Verband im Austausch gestanden, selbst das Gesundheitsamt Offenbach hatte sich vergeblich eingeschaltet.

"Wenn wir uns an die Anordnung halten, werden wir die Punkte am grünen Tisch verlieren. Das hat mit Fairness nichts zu tun, und mit Verantwortungsbewusstsein schon gar nicht. Das ist Willkür, eine Machtdemonstration. Es steht mir bis hier…", so Sobotzik. Der OFC hatte dennoch vor, in Bahlingen anzutreten. Das Winterwetter hat dem Team und der Liga diese Farce nun aber erspart. Ein neuer Termin für die Partie soll in der kommenden Woche angesetzt werden.