In der Regionalliga Südwest steht am Freitag (19 Uhr) das Duell der beiden Absteiger an.

Für Gastgeber Eintracht Stadtallendorf und die Gäste von Bayern Alzenau kommt jede Hilfe zu spät. Beide werden in der kommenden Saison wieder in der Hessenliga antreten. Immerhin geht es aber ums Prestige. Mit einem Sieg könnte das Tabellenschlusslicht aus Stadtallendorf auf sechs Punkte an Alzenau heranrücken.