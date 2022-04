Beim Spiel Steinbach gegen den FSV Frankfurt sind die Rollen klar verteilt. Im Tabellenkeller kann der FC Gießen dagegen punkten.

Der TSV Steinbach Haiger hat in der Regionalliga Südwest einen deutlichen Auswärtssieg gefeiert: Beim hessischen Konkurrenten FSV Frankfurt gab es am Dienstag ein 4:0 (4:0). Paul Stock, Jannes Wulff und zwei Mal Dennis Chessa machten bereits in der ersten Halbzeit durch ihre Tore alles klar. Steinbach bleibt dadurch im Aufstiegsrennen, der FSV Frankfurt muss sich weiterhin Sorgen um den Klassenerhalt machen.

Weitere Informationen FSV Frankfurt - TSV Steinbach Haiger 0:4 (0:4) Tore: 0:1 Stock (19.), 0:2 Wulff (33.), 0:3 Chessa (38.), 0:4 Chessa (43.)



Zuschauer: 714 Ende der weiteren Informationen

Der FC Gießen, in der Tabelle knapp hinter dem FSV, konnte immerhin einen Punkt einfahren: Das Spiel beim FC Homburg endete ohne Treffer.