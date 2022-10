Der TSV Steinbach Haiger hat sich auf Rang zwei der Regionalliga Südwest vorgeschoben. Die Mittelhessen gewannen das Spitzenspiel gegen Homburg. Weniger gut lief es für Kassel, Fulda-Lehnerz und den FSV Frankfurt.

Der TSV Steinbach Haiger hat im Spitzenspiel der Regionalliga Südwest ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Mittelhessen besiegten den Tabellenzweiten FC 08 Homburg mit 3:1 und übernahmen damit auch dessen Position. Sören Eismann (27.), Paul Stock (42.) und Mick Gudra (81.) trafen für den neuen ersten Verfolger des SSV Ulm.

Weitere Informationen Steinbach Haiger – Homburg 3:1 (2:0) Tore: 1:0 Eismann (27.), 2:0 Stock (42.), 2:1 Gerezgiher (67.), 3:1 Gudra (81.)

Keine Schützenhilfe von Kassel

Gegen eben diesen Ligaprimus konnte der KSV Hessen Kassel am Samstag keine Schützenhilfe leisten. Denn die Nordhessen waren bei Ulm chancenlos und verloren mit 0:3. Die Tore für Ulm erzielten Maier (24.), Röser (26.) und Dulleck (75.). Zudem sah Maximilian Zunker bereits in der 37.Minute die rote Karte.

Weitere Informationen SSV Ulm – Hessen Kassel 3:0 (2:0) Tore: 1:0 Maier (24.), 2:0 Röser (26.), 3:0 Dulleck (75.)

Rote Karte: Zunker (37./Kassel)

Achterbahn-Fahrt für Fulda-Lehnerz

Fulda-Lehnerz hat am Samstag in der Regionalliga eine Achterbahnfahrt erlebt. Beim FCA Walldorf führten die Barockstädter nach einem lupenreinen Hattrick von Marius Löbig (3. / 31. / 43.) bereits mit 3:0. Doch nach der Pause kamen die Hausherren zurück und stellten noch auf 3:3. Der Ausgleich fiel erst in der 89. Minute.

Weitere Informationen FCA Walldorf – Fulda-Lehnerz 3:3 (0:3) Tore: 0:1 Löbig (3.), 0:2 Löbig (31.), 0:3 Löbig (43.), 1:3 Hauk (51.), 2:3 Antlitz (87.), 3:3 Antlitz (88.)

FSV-Serie reißt in Worms

Auch für den FSV Frankfurt lief es nicht wie erhofft. Die Bornheimer verloren bei Wormatia Worms mit 0:1. Der einzige Treffer der Partie gelang Shehada in der 78. Minute. Für den FSV war es die erste Niederlage nach vier Spielen ohne Pleite.