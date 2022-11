Der TSV Steinbach-Haiger reist am Samstag (14 Uhr) zu Tabellenführer Ulm.

Mit einem Sieg würde der Ligazweite aus Mittelhessen den Spatzen ordentlich auf die Pelle rücken und den Abstand auf zwei Punkte verkürzen. Für den TSV wird es darauf ankommen, die Defensive des SSV auszuhebeln. Ulm hat in 16 Ligaspielen nur neun Gegentore kassiert.

Der FSV Frankfurt hat da zeitgleich eine vermeintlich leichtere Aufgabe zu bewältigen. Mit dem VfR Aalen kommt der Liga-12. nach Bornheim. Den will der Neunte aus Frankfurt natürlich auf Distanz halten, um die Hinrunde in der oberen Tabellenhälfte zu beschließen.

Fulda-Lehnerz ist derweil beim Aufsteiger-Treffen in Freiberg am Neckar zu Gast. Während die Barockstädter nach 16 von 17 Hinrundenspielen in der oberen Tabellenhälfte rangieren, gehören die Baden-Württemberger mit lediglich 15 Zählern zu den gefährdeten Klubs der Liga. Der SGV hat fünf Spiele in Folge nicht gewonnen, die Osthessen würden diese Serie gerne ausbauen.

Gegen einen Aufsteiger geht es parallel auch für Hessen Kassel. Die Nordhessen haben die punktgleiche (15) Wormatia aus Worms zu Besuch und können jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt gut gebrauchen.