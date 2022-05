Neuzugang für den TSV Steinbach Haiger: Der Verein hat Franck Tehe von der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 verpflichtet.

Das meldete der Club am Sonntag. "In ihm steckt viel Potential zu einem möglichen Unterschiedsspieler", so Steinbachs Cheftrainer Ersan Parlatan über den neuen Offensivmann.