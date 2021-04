Der TSV Steinbach Haiger muss sich auf ein weiteres Jahr in der Regionalliga Südwest einstellen. Im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Freiburg gibt es für die Mittelhessen nichts zu holen.

Der TSV Steinbach Haiger hat am Sonntag die wohl letzte Chance auf den Aufstieg in die 3.Liga verspielt. Die Mittelhessen verloren auf fremdem Platz mit 0:1 (0:1) gegen Spitzenreiter SC Freiburg II, der Rückstand auf den Tabellenführer der Regionalliga Südwest wuchs damit auf zehn Punkte an.

Die Mannschaft von Trainer Alipour, die fünf Spiele in Serie nicht gewinnen konnte, rutschte durch die Niederlage auf Platz vier ab. Trotz noch elf zu spielenden Partien ist der Traum vom Aufstieg wohl geplatzt. Das Tor des Tages erzielte Furrer bereits in der ersten Hälfte (20.).