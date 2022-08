Der TSV Steinbach Haiger geht mit Rückenwind in die Partie am Samstag (14 Uhr) gegen Eintracht Trier: Nach dem verpatzten Auftakt mit zwei Niederlagen gelang den Steinbachern am vergangenen Wochenende ein 5:0-Sieg in Bahlingen.

Aufsteiger Trier hat in den ersten drei Saisonspielen ebenfalls drei Punkte eingesammelt.

Zur selben Zeit muss die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz bei der TSG Balingen ran. Der Aufsteiger aus Osthessen hatte sein erstes Spiel in der Regionalliga Südwest gewonnen, zuletzt aber zwei Niederlagen in Folge kassiert.