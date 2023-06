Der TSV Steinbach Haiger hat Daniel Steininger von Drittliga-Absteiger Bayreuth verpflichtet.

Der 28-jährige Offensivmann hat einst mit Greuther Fürth Zweitliga-Erfahrung gesammelt (49 Spiele). "In meinen Augen finde ich hier einen Top-Regionalligisten in Deutschland mit besten Bedingungen vor, bei dem es einfach großen Spaß machen wird, täglich zu arbeiten und gemeinsam die sportlich ambitionierten Ziele anzugehen", so Steininger.