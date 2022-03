Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger muss voraussichtlich rund acht Wochen auf Jonas Singer verzichten.

Der Außenbahn-Spieler hat sich am vergangenen Samstag beim 2:0 in Aalen bei einem Foulspiel zwei Sehnen im linken Fuß gerissen. Die Verletzung soll konservativ behandelt werden, wie der TSV am Dienstag mitteilte.