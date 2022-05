Zum Abschluss der Regionalligasaison stehen gleich zwei Hessenduelle an.

Die Offenbacher Kickers treffen am Samstag (14 Uhr) auf den FSV Frankfurt. Während der OFC den Aufstieg verpasst hat, hat der FSV den Klassenerhalt am vergangenen Wochenende geschafft. Zeitgleich empfängt der Tabellensiebte KSV Hessen Kassel den bereits abgestiegenen FC Gießen. Der TSV Steinbach Haiger, aktuell Tabellevierter, ist ebenfalls am Samstag um 14 Uhr im Einsatz und bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim gefordert.