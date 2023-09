Der FSV Frankfurt und Kickers Offenbach teilten sich die Punkte im Regionalliga-Derby. Fulda siegte gegen die Zweitvertretung des Bundesligisten aus Mainz. Mann des Tages war Leon Pomnitz.

Im Derby der Regionalliga Südwest zwischen dem FSV Frankfurt und Kickers Offenbach gab es keinen Sieger. Die Partie endete am Samstag 1:1 (1:0). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielte Frankfurts Jihad Boutakhrit die Führung (45.+4.) für die Hausherren. Der Treffer resultierte aus einem Konter, nachdem die Gäste einen Freistoß gehabt hatten.

Der OFC bestimmte klar das Geschehen und hatte die besseren Chancen. Der FSV-Keeper Justin Ospelt hielt mit tollen Paraden sein Team im Spiel. Nach der Pause glich Arh Cesen für Offenbach aus (54.). Am Freitag spielt der OFC gegen Stuttgart II, der FSV muss am Samstag zum Tabellenletzten nach Koblenz.

Weitere Informationen FSV Frankfurt - Kickers Offenbach 1:1 (1:0) Tore: 1:0 Boutakhrit (45.+4.), 1:1 Cesen (54.)

Zuschauer: 6.426 Ende der weiteren Informationen

Fulda feiert Pomnitz

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz hat ihr Heimspiel am Samstagnachmittag gegen die Zweitvertretung von Mainz 05 mit 2:1 (1:1) gewonnen. Die Hausherren mussten einen frühen Gegentreffer durch Richter in der neunten Minute hinnehmen, dann wurde es der Tag von Leon Pomnitz. Dem 28-Jährigen gelang ein Doppelpack (34., 60.) zum Sieg. Der Mittelfeldspieler sorgte für den vierten Sieg im achten Spiel. Fulda-Lehnerz tritt am Freitag zum nächsten Spiel bei der TSV Steinbach-Haiger an.

Weitere Informationen Fulda - Mainz II 2:1 (1:1) Tore: 0:1 Richter (9.), 1:1 Pomnitz (34.), 2:1 Pomnitz (60.)

Zuschauer: 1.185 Ende der weiteren Informationen

Am Samstagabend stand noch die Partie des TSV Steinbach Haiger bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim auf dem Programm (Anstoß 17 Uhr).