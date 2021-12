Die Offenbacher Kickers haben mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen Elversberg die Tabellenführung verteidigt. Die Fans feiern, aber die Spieler dämpfen die Euphorie noch.

Videobeitrag Video zum Video Kickers schlagen Elversberg [Videoseite] Video Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Heimsieg im Spitzenspiel, Tabellenführung in der Regionalliga Südwest - bei Kickers Offenbach war man am Sonntag rundum glücklich. "Es ist natürlich ein extrem geiles Gefühl, so ein Spitzenspiel zu gewinnen und auf Platz eins zu stehen", sagte Mathias Fetsch nach dem 3:1 gegen Elversberg am hr-Mikrofon.

Partie nach Rückstand gedreht

Der Offensivmann fügte aber sogleich an, was man in Offenbach gerade häufig zu hören bekommt: "Wir wissen, dass es nur eine Momentaufnahme ist und wir uns davon nichts kaufen können." Denn aktuell ist gerade mal gut die Hälfte der Spielzeit absolviert und mehrere Teams sind den Kickers in der Tabelle dicht auf den Fersen.

Eines dieser Teams haben die Offenbacher am Sonntag erst mal distanziert - denn auch Elversberg meldet im Aufstiegsrennen immer wieder Ambitionen an. Nach einem Traumtor von Luca Schnellbacher waren die Saarländer gar in Führung gegangen, ehe Tunay Deniz, Florent Bojaj und Fetsch die Partie am Bieberer Berg drehten.

Letztes Spiel vor Weihnachten in Ulm

Das alles zur Freude der gut 5.000 Fans, die der Partei beiwohnen durften. "Die Fans sind sehr euphorisch, das gefällt uns", sagte Torwart Stephan Flauder mit Blick auf die Anhänger. Um dann ebenfalls zu mahnen: "Aber wir müssen mit klarem Verstand an die nächsten Aufgaben rangehen."

Und die nächste Aufgabe wird erneut ein Spitzenspiel sein. Denn nach dem spielfreien kommenden Wochenende geht es am letzten Spieltag vor der Weihnachtspause nach Ulm, die aktuell mit einem Spiel weniger vier Punkte Rückstand auf den OFC haben. "Der nächste Brocken", wie es Flauder ausdrückt. Und die nächste Chance auf ein extrem geiles Gefühl.