Die Offenbacher Kickers haben sich mit Geschäftsführer Thomas Sobotzik, Cheftrainer Sreto Ristic und Co-Trainer Marijan Kovačević auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt.

Die Verträge gelten ligaunabhängig, wie der Verein am Freitagabend bekanntgab. Über die Laufzeit wurde nichts bekannt. Sobotzik ist seit November 2019 Geschäftsführer und Sportdirektor des OFC, Ristic und sein Assistent Kovačević sitzen seit Januar des letzten Jahres auf der Trainerbank der Kickers. In bislang 48 saisonübergreifenden Ligaspielen holten sie durchschnittlich 2,19 Punkte pro Spiel, was seit über 20 Jahren den historischen Bestwert aller OFC Trainer darstellt.

"Wir haben mit Thomas Sobotzik bereits 2019 einen ausgewiesenen Fachmann für die sportliche Leitung unseres Profiteams gewinnen können und sehen uns im hohen Maße bestätigt, was diese Entscheidung angeht", so OFC-Präsident Joachim Wagner in einer Mitteilung des Vereins. "Thomas Sobotzik hat es nicht nur verstanden, ein sehr erfolgreiches Trainerteam zu installieren, sondern eben mit diesem auch gemeinsam eine Mannschaft zu formen, die unsere ehrgeizigen Ziele erreichen kann."

"Passt menschlich und sportlich"

Man wolle weiter mit Ruhe den eingeschlagenen Weg fortsetzen, so Wagner weiter. "Unser Cheftrainer Sreto Ristic und Co-Trainer Marijan Kovačević passen sowohl menschlich als auch sportlich ganz ausgezeichnet in unser Team und wir freuen uns, auch in Zukunft in großer Kontinuität in der sportlichen Leitung weiterarbeiten zu können."