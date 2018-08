Verwandelt sich von einer Regionalliga- in eine Pokalbühne: das Stadion des TSV Steinbach.

Am Sonntag kommt Bundesligist Augsburg

Regionalligist TSV Steinbach Haiger fiebert dem Pokalspiel gegen den FC Augsburg entgegen. Gelingt die Sensation, gibt es weit mehr als die noch als Geschenk ausstehenden 100 Liter Freibier.

"Die Euphorie ist grenzenlos."

"Jeder spricht einen auf das Spiel an."

"Jeder hofft, dass Augsburg ein Gegner ist, den man an einem guten Tag packen kann."

Das Pokalfieber hat Matthias Georg, Geschäftsführer von Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger, längst gepackt. Am Sonntag (15.30 Uhr) empfängt der mittelhessische Dorfclub den großen Bundesligisten FC Augsburg – das klassische Duell David gegen Goliath. Allein die Teilnahme am DFB-Pokal ist für den TSV der größte Erfolg seiner Vereinsgeschichte. Und am Wochenende könnte der Hessenpokal-Sieger noch einen drauf packen.

Immerhin ist Steinbach Haiger mit drei Siegen und zehn Punkten aus den ersten vier Partien in die neue Saison gestartet, lediglich ein Tor trennt den Tabellenzweiten derzeit von Spitzenreiter SSV Ulm. "Überrascht waren wir nicht", sagt Georg, als er vom hr-sport auf die starke Frühform angesprochen wird. "Wir wussten, dass wir eine gute Truppe haben und in der Lage sind, im oberen Drittel der Regionalliga mitzuspielen." Aber, das versichert der Geschäftsführer: "Wir werden sicherlich nicht abheben."

Dafür ist am heimischen Boden ohnehin zu viel zu tun. Haiger im Lahn-Dill-Kreis, das Steinbach als einen seiner 13 Stadtteile zählt, verwandelt sich in diesen Tagen zum ersten Mal von einem Regionalliga-Städtchen in eine Pokalbühne. Das Stadion des TSV – das Sportzentrum Haarwasen – wird mit den vorgeschriebenen Banden geschmückt und vor allem das gastronomische Angebot muss den speziellen Anforderungen angepasst werden. Im Ligaalltag begrüßen die Steinbacher im Schnitt 1.140 Zuschauer, für das Pokalspiel sind bereits jetzt knapp 4.000 Tickets verkauft. Etwa 600 davon gingen nach Augsburg.

"Seit Wochen wird jeden Tag gewerkelt und gemacht", beschreibt Georg die Betriebsamkeit rund um das Stadion. "Der ganze Verein stößt an Grenzen. Man braucht viele ehrenamtliche Helfer, viele, die mitdenken und mithelfen, das Ganze zu bewältigen." Und das, obwohl der TSV mit der Ansetzung der Partie nicht hundertprozentig zufrieden ist. "Man muss bedenken, dass sonntags der ganze Amateurfußball spielt", sagt Georg. "Deshalb ist der Termin für uns ein bisschen ungünstig. Aber es wird definitiv voll werden." Sitzplätze waren innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft, für den Heimbereich gibt es derzeit noch wenige hundert Stehplatztickets.

Testspiele zu Testzwecken

Bei der Organisation des Pokal-Abenteuers kommt den Mittelhessen eines besonders zugute: In der jüngeren Vergangenheit haben sie bereits zwei Freundschaftsspiele gegen die Schwergewichte von Eintracht Frankfurt und 1. FC Köln ausgerichtet. Diese Erfahrungen helfen nun enorm. "Da konnte man schon einmal den einen oder anderen Ablauf von der Größenordnung her durchspielen", erzählt Georg.

Umso schöner sei es daher, dass die Auslosung vor gut zwei Monaten einen Gegner ergeben hatte, der dem TSV ein Heimspiel im eigenen Stadion ermöglicht. "Die Augsburger haben tolle Fans, die sind noch nie negativ aufgefallen. Und für uns sind 4.000 bis 5.000 Zuschauer eine Nummer, die wir noch selbst handeln können." Ein Umzug, etwa ins gut 20 Kilometer entfernte Leimbachstadion in Siegen, war schnell vom Tisch. So viel also zum Organisatorischen. Und sportlich?

100 Liter Freibier – plus x?

Klar ist: Nach dem guten Saisonstart kann das Selbstvertrauen für das Kräftemessen mit dem Bundesligisten gar nicht groß genug sein. "Für die Mannschaft wird wichtig sein, lange die Null zu halten, das Spiel so lange wie möglich offen zu gestalten und vielleicht die Sensation zu schaffen." In diesem Fall dürften sich alle durstigen TSV-Fans auf eine besondere Party freuen.

Auf die 100 Liter Freibier aus Dreieich, auf die die Steinbacher seit ihrem Auswärtsspiel beim SC Hessen warten, würde der Club nochmal einiges drauflegen. "Da würden wir uns nicht lumpen lassen", verspricht Geschäftsführer Matthias Georg. "Wir haben ja einen guten Partner, da würde man sicherlich einige Liter im weiteren Verlauf des Nachmittags springen lassen. Aber: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen."

