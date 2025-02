Testspiel abgesagt: Grippewelle bei Kickers Offenbach

Regionalligist Kickers Offenbach sucht derzeit eine Grippewelle heim.

Veröffentlicht am 14.02.25 um 10:29 Uhr

Wie der OFC am Freitag mitteilte, musste deswegen das für Samstag geplante Testspiel gegen Viktoria Aschaffenburg abgesagt werden. Neben einem guten Dutzend fehlender Spieler hat es dabei auch Teile des Trainerteams erwischt. Die Grippewelle kommt für die Kickers zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Bereits in einer Woche steht zum Jahresauftakt das absolute Topspiel bei Spitzenreiter Hoffenheim II an. Man wolle durch die Absage des Testspiels nun Kräfte sammeln, hieß es von Seiten des OFC.