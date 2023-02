Die Mannschaft von Kickers Offenbach hat sich am Mittwochmittag auf den Weg ins Trainingslager gemacht. Das Ziel: Belek in der Türkei. 500 Kilometer entfernt vom Erdbebengebiet. Nicht alle Fans können diese Entscheidung nachvollziehen.

Für den OFC beginnt ab Anfang März die Restsaison. 20 Spieltage sind bereits bestritten, 14 Spieltage stehen noch an. Soll es mit dem Saisonziel Aufstieg noch klappen, wird das Team von Trainer Ersan Parlatan noch eine Schippe drauflegen müssen, denn aktuell stehen die Kickers auf Platz drei mit acht Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Ulm.

Um den Traum von Liga drei für Verein und Fans doch noch wahr werden zu lassen, soll jetzt im Trainingslager in der Türkei ein weiterer Schritt gemacht werden. "Wir wollen uns dort unter guten Bedingungen auf die restlichen Aufgaben vorbereiten", so OFC-Geschäftsführer Matthias Georg gegenüber dem hr-sport. "Vor allem wollen wir Lösungen im Spiel mit dem Ball einstudieren."

Katastrophengebiet ist 500 Kilometer entfernt

Die Offenbacher absolvieren ihr Trainingslager in Belek. Die Stadt befindet sich rund 500 Kilometer Luftlinie entfernt vom Katastrophengebiet in der Südtürkei und Nordsyrien. Dort sind nach einem Erdbeben am Montag mehr als 11.000 Menschen gestorben. Dass das Team die Reise angetreten hat, können aufgrund der aktuellen Situation in der Türkei, nicht alle Fans verstehen und so gab es in den sozialen Netzwerken auch kritische Stimmen.

Der OFC-Geschäftsführer beschwichtigt: "Wir haben uns natürlich mit den Behörden vor Ort in Verbindung gesetzt, ob es irgendwelche Auswirkungen gibt", so Georg. Diese gebe es nicht. "Unser tiefes Mitgefühl gilt allen Opfern und Angehörigen dieser Katastrophe."

Trainer Parlatan kennt Betroffene aus Katastrophengebiet

Offenbachs Trainer Ersan Parlatan ist selbst türkischstämmig. Der 45-Jährige kennt Menschen aus dem betroffenen Gebiet. Auch deswegen hätten die Kickers "eine große Sensibilität für dieses Thema", versichert Georg.

Sportlich gesehen kann Parlatan im Trainingslager auf einen starken Kader zurückgreifen. Nur ein bis zwei Spieler seien leicht verletzt, ansonsten sind alle fit. Der OFC wird bis zum 16. Februar in Belek bleiben und am Samstag ein Testspiel gegen Ligakonkurrent FC Rot-Weiß Koblenz bestreiten.