Regionalligist KSV Hessen Kassel hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Tim Dierßen verlängert.

Der 27-Jährige laboriert derzeit an einem Kreuzbandriss. Trotzdem habe man sich entschie-den, ihn weiterhin an sich zu binden, teilte der KSV am Donnerstag mit. "Für uns war von Anfang an klar, dass wir Tim nach den schweren Verletzungen nicht fallen lassen und an seiner Seite stehen", sagte Geschäftsführer Sören Gonther. Dierßen erhält einen leistungsbezogenenen Einjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024.