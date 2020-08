Der TSV Steinbach Haiger kann am Samstag zum zweiten Mal den Fußball-Hessenpokal gewinnen. Auch wenn das Team von Trainer Adrian Alipour Favorit ist: Der Respekt vor Finalgegner FSV Frankfurt ist groß.

Adrian Alipour weiß, wovon er spricht. Es war der 25. Oktober 2019, ein kühler Freitagabend am Bornheimer Hang, als der Tabellendritte TSV Steinbach Haiger beim Tabellen-15. FSV Frankfurt eine empfindliche 1:2-Auswärtspleite kassierte. "Wir treffen auf eine erfahrene, abgezockte Mannschaft", weiß der TSV-Cheftrainer daher vor dem Hessenpokal-Finale am Samstag (ab 16.45 Uhr im hessenschau.de-Livestream) zu berichten, "mit der wir in der vergangenen Saison unsere Probleme hatten". Wie wahr.

Der TSV ist vor dem eminent wichtigen Spiel am Samstag gewarnt - und will deswegen auch gar nicht in die Favoritenrolle gedrängt werden. "Es ist ein 50:50-Match", beschreibt Alipour die Ausgangslage, obwohl die beiden Vereine in der aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochenen vergangenen Spielzeit tabellarisch Welten trennten.

"Die Vorfreude ist groß"

Die Zurückhaltung könnte aber auch daher rühren, dass sie sich auch in Haiger der Besonderheit der Partie bewusst sind. Der Gewinner des Pokalfinales zieht automatisch in die erste DFB-Pokal-Runde ein. "Die Vorfreude ist groß. Ich habe das erste Mal die Chance, einen Landespokal zu gewinnen", berichtet Alipour.

Für seinen Verein ist es hingegen keine Premiere. Bereits 2018 gewann der TSV den Hessenpokal, und durfte anschließend im DFB-Pokal antreten. Diese weiße Final-Weste will Steinbach Haiger unbedingt behalten. Der "erfahrene, abgezockte" FSV könnte freilich etwas dagegen haben.

